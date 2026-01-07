Cesena: fatta per Adamo allo Spezia, vicinissimo Valoti

Il mercato invernale è particolarmente movimentato in casa Cesena, con due operazioni di rilievo che potrebbero definire il futuro immediato del club romagnolo.

Secondo quanto riportato da esperti di mercato come Di Marzio e Pedullà, il Cesena ha praticamente concluso la cessione di Adamo allo Spezia per una cifra di 500 mila euro. L’attaccante ha firmato un contratto di due anni e mezzo con i liguri, chiudendo una fase importante della sua carriera in Romagna.

Sul fronte degli acquisti, il Cesena è vicinissimo a portare a termine l’acquisto di Valoti dalla Cremonese. Il centrocampista, già da tempo nel mirino dei bianconeri, sembra essere la prossima grande mossa sul mercato, un colpo che rafforzerebbe ulteriormente la mediana della squadra di mister Viali.