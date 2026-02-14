Serie A: Inter e Juventus vanno al riposo sul risultato di 1-1

MILAN, ITALY - FEBRUARY 14:

Primo tempo equilibrato a “San Siro” nel derby d’Italia tra Inter e Juventus. Vanno al riposo sul risultato di 1-1 le due formazione, con i bianconeri che affronteranno al seconda metà di gara a causa dell’espulsione al 42′ rimediata da Kalulu.

Dopo un inizio di studio tra le due squadre, al 17′ a sbloccare il risultato sono i nerazzurri: Thuram serve Luis Henrique sulla destra, l’esterno prova il cross in area ma la palla viene nettamente da Cambiaso che spiazza Di Gregorio.

La Juventus reagisce, trovano nove minuti più tardi la rete del pareggio: Cross dal fondo di McKennie, David non riesce ad intercettarla, la palla finisce a Cambiaso che anticipa Luis Henrique e deposita in rete, riscattandosi dopo l’autogol.

Al 41′ arriva una clamorosa occasione per l’Inter, con Bastoni che calcia da sotto porta e colpisce entrambi i legni. Nel finale di tempo Kalulu lascia in 10 la Juventus, dopo esser stato espulso per somma di ammonizioni. Le due squadre si daranno battaglia nella seconda metà di gara, per portare a casa questo derby.

