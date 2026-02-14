Catanzaro-Mantova, Aquilani: «Volevamo questa vittoria a tutti i costi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
aquilani catanzaro

In seguito al match vinto contro il Mantova con il risultato di 2-0, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani, ricordando alla sua rosa che si può sempre fare di più.

«Abbiamo fatto una settimana positiva: tre partite, tre vittorie e zero gol subiti – ha dichiarato il tecnico -. Dati che confermano una crescita sotto tanti punti di vista e ci rendono soddisfatti»

In seguito, Aquilani ha commentato l’andamento della sua squadra: «Stiamo facendo un percorso giusto, che può sembrare scontato ma è invece molto complesso. Bisogna continuare così, perché la mente a volte porta ad abbassare la soglia dell’attenzione o ad accontentarsi»

Infine, il tecnico fa un analisi sulla prestazione dei suoi uomini: «Oggi invece un ottimo primo tempo. I margini di crescita sono tanti: questa vittoria è arrivata perché la squadra la voleva a tutti i costi. Nel primo tempo abbiamo fatto due reti e nella ripresa abbiamo giocato per il risultato, con un po’ di stanchezza. Si può fare di più, perché se ci si abbassa troppo e si perde il tipo di calcio a cui siamo abituati si rischia di perdere certezze»

 

