Serie B: il Venezia batte 4-0 il Cesena e si conferma capolista. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 211434

Il Venezia esce vittorioso dalla trasferta di Cesena, battendo con il risultato di 4-0 la formazione di mister Mignani. Importante successo per i lagunari, che si confermano capolista e tornano alla vittoria dopo la sconfitta contro il Modena.

Dopo un inizio di gara equilibrato, al 20′ arriva la prima occasione del match per il Venezia: Yeboah serve Sagrado che conclude di prima, Kilnsmann respinge. Al 38′ arriva la rete del vantaggio dei lagunari, con una punizione perfetta da parte di Busio che si insacca alle spalle dell’estremo difensore bianconero.

Nei minuti di recupero della prima frazione di gioco arriva anche il raddoppio da parte della formazione di Giovanni Stroppa: Doumbia riesce a salvare un pallone prima dell’uscita dal fondo, retropassaggio per Yeboah che calcia male me il tiro si trasforma in assist per Adorante che non sbaglia, permettendo alla sua squadra di andare al riposo in situazione di doppio vantaggio.

Ad inizio ripresa il Cesena prova a reagire, con Stankovic chiamato ad un doppio miracolo prima su bisoli e in seguito su Cerri. Il Venezia gestisce bene il risultato, trovando al 62′ la rete che chiude l’incontro con la rete firmata da Hainaut.

Al 79′ i bianconeri trovano al rete che accorcia le distanza con una grande conclusione di Vrioni, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Nel finale di match arriva anche la quarta rete dei lagunari firmata su rigore da Lauberbach.

Vittoria importante per il Venezia, che consolida il primato in classifica salendo a quota 53 punti, restando a +5 dal Palermo. Resta fermo a 37 punti il Cesena, attualmente all’ottavo posto. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA 

Venezia – 53

Frosinone – 49

Palermo – 48

Monza – 48

Catanzaro – 41

Modena – 40

Juve Stabia – 38

Cesena – 37

Südtirol – 30

Carrarese – 30

Sampdoria – 29

Padova – 29

Empoli – 28

Avellino – 28

Entella – 25

Reggiana – 24

Mantova – 23

Spezia – 22

Bari – 21

Altre notizie

sottil sito (1)

Modena-Carrarese, Sottil: «Dopo Venezia c’è stata una svolta mentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Sampdoria-Padova, Andreoletti: «Era una gara da pareggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Gregucci: «Abbiamo una cosa che altri non hanno»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
b4ab5191-ce7f-4f70-b1d7-1d118518a674

Palermo-Virtus Entella 3-0, Chiappella: «Complimenti ai rosanero, le grandi squadre ti fanno male»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo entella (6)

Serie B, 25ª giornata: il Palermo cala il tris e aggancia il Monza a quota 48. Vince anche la Samp Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 091456

Il Secolo: “Entella a Palermo. Staffetta Mezzoni-Bariti a destra In attacco Tirelli spera in una chance”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Chiappella

Il Secolo: “Entella, il tour de force si conclude a Palermo «Ma niente alibi, partita stimolante»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Serie B, al via la 25ª giornata: programma completo e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
file3 - 2026-02-13T215852.362

Mantova, Bardi suona la carica: «Avanti con il lavoro, possiamo fare punti con chiunque»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani verso il Mantova: «Serve ancora più fame»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo padova 1-0 (40) tifosi

Serie B, la classifica spettatori: Palermo in testa, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 151234

Sampdoria, Gregucci avverte: «Col Padova servirà lucidità. Palermo? Andiamo avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-14 211434

Serie B: il Venezia batte 4-0 il Cesena e si conferma capolista. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
sottil sito (1)

Modena-Carrarese, Sottil: «Dopo Venezia c’è stata una svolta mentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Sampdoria-Padova, Andreoletti: «Era una gara da pareggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Gregucci: «Abbiamo una cosa che altri non hanno»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 190258

Palermo-Virtus Entella 3-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, vogliamo restare aggrappati lassù»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026