Serie B: il Venezia batte 4-0 il Cesena e si conferma capolista. La classifica aggiornata
Il Venezia esce vittorioso dalla trasferta di Cesena, battendo con il risultato di 4-0 la formazione di mister Mignani. Importante successo per i lagunari, che si confermano capolista e tornano alla vittoria dopo la sconfitta contro il Modena.
Dopo un inizio di gara equilibrato, al 20′ arriva la prima occasione del match per il Venezia: Yeboah serve Sagrado che conclude di prima, Kilnsmann respinge. Al 38′ arriva la rete del vantaggio dei lagunari, con una punizione perfetta da parte di Busio che si insacca alle spalle dell’estremo difensore bianconero.
Nei minuti di recupero della prima frazione di gioco arriva anche il raddoppio da parte della formazione di Giovanni Stroppa: Doumbia riesce a salvare un pallone prima dell’uscita dal fondo, retropassaggio per Yeboah che calcia male me il tiro si trasforma in assist per Adorante che non sbaglia, permettendo alla sua squadra di andare al riposo in situazione di doppio vantaggio.
Ad inizio ripresa il Cesena prova a reagire, con Stankovic chiamato ad un doppio miracolo prima su bisoli e in seguito su Cerri. Il Venezia gestisce bene il risultato, trovando al 62′ la rete che chiude l’incontro con la rete firmata da Hainaut.
Al 79′ i bianconeri trovano al rete che accorcia le distanza con una grande conclusione di Vrioni, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Nel finale di match arriva anche la quarta rete dei lagunari firmata su rigore da Lauberbach.
Vittoria importante per il Venezia, che consolida il primato in classifica salendo a quota 53 punti, restando a +5 dal Palermo. Resta fermo a 37 punti il Cesena, attualmente all’ottavo posto. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Venezia – 53
Frosinone – 49
Palermo – 48
Monza – 48
Catanzaro – 41
Modena – 40
Juve Stabia – 38
Cesena – 37
Südtirol – 30
Carrarese – 30
Sampdoria – 29
Padova – 29
Empoli – 28
Avellino – 28
Entella – 25
Reggiana – 24
Mantova – 23
Spezia – 22
Bari – 21