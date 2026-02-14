Modena-Carrarese, Sottil: «Dopo Venezia c’è stata una svolta mentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
In seguito al match del “Braglia” vinto contro la Carrarese con il risultato 2-0, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico del Modena, Andrea Sottil, commentando il successo odierno della sua formazione.

«Calabro è un grande allenatore e sta facendo un grande lavoro a Carrara – ha dichiarato il tecnico – una squadra ben organizzata che però ha trovato un Modena tosto, con una grande anima e che ha capito che nel calcio servono fioretto e clava»

Sul successo odierno, Sottil aggiunge: «Questa è la vittoria dell’anima di questo gruppo, secondo me l’abbiamo meritata. Nelle ultime cinque partite abbiamo fatto quattro clean sheet, siamo contenti per aver ritrovato la vittoria davanti al nostro pubblico»

Il tecnico ha anche analizzato l’importanza dell’aspetto mentale: «Da Venezia ho visto un piglio diverso, siamo stati forsennati su tutti i palloni, concentrati e a lottare su ogni palla. Ora dobbiamo dare continuità mentale, senza nessun dubbio sul fatto che dobbiamo essere questi. E’ stata una svolta mentale, che parte dalla volontà di dire che vogliamo essere questi»

Infine, un commento sull’aspetto tattico: «La squadra ha una forte identità, ci sono mesi di lavoro e i ragazzi hanno consolidato i movimenti e le scalate. Anche nell’inserimento di qualche nuovo arrivo, quando si ha una struttura consolidata diventa più facile e agevole»

