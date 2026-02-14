Sampdoria-Padova, Andreoletti: «Era una gara da pareggio»

In seguito al match tra Sampdoria e Padova, terminato sul risultato di 1-0 in favore dei blucerchiati, ha analizzato l’incontro l’allenatore dei biancoscudati, Matteo Andreoletti, non nascondendo tutta la sua delusione per la sconfitta maturata.

«Ci sono mancate un po’ di lucidità e qualità negli ultimi metri – ha dichiarato il tecnico -. Per come l’ho vista, era una gara da pareggio: si è notato il maggior mestiere della Sampdoria, una squadra esperta che ha saputo addormentare la partita e gestirla con esperienza. Noi siamo meno esperti e più carenti di loro»

Andreoletti ha parlato dei lati positivi del match: «Ce la siamo giocata alla pari contro una squadra che secondo me, alla fine, sarà destinata a fare un campionato diverso. La Sampdoria è una squadra importante, ha fatto un gran mercato e ha delle qualità: noi ce la siamo giocata alla grande in uno stadio così e questo è lo spunto più importante per il futuro»

In seguito, ha anche analizzato cosa la sua squadra avrebbe dovuto fare meglio: «Abbiamo sbagliato troppo negli ultimi metri. Dobbiamo imparare dalle squadre più brave di noi che la Serie B è anche questa: quando si va in vantaggio, si deve saper soffrire e sporcare le partite. Da questo punto di vista, la Sampdoria ha fatto meglio di noi»

Infine, il tecnico non ha dubbi:«Questa squadra ha un cuore. Come dico spesso, tutti uniti centreremo la salvezza perché abbiamo le qualità morali per farlo, ma c’è un assoluto bisogno di fare punti. Dovevamo portare a casa qualcosa anche oggi: con un pareggio non avremmo rubato assolutamente nulla»