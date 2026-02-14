Catanzaro-Mantova, Modesto: «Ogni errore che commettiamo veniamo puniti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-14 215433

In seguito al match tra Catanzaro e Mantova, vinto con il risultato di 2-0 dai giallorossi, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei lombardi, Francesco Modesto.

«Eravamo partiti anche bene, ma il gol di Iemmello ha cambiato le cose – ha dichiarato il tecnico -. Dovevamo sicuramente prestare più attenzione, perchè potevamo evitarlo. Poi è arrivato anche il loro raddoppio. Ogni errore che commettiamo veniamo puniti»

Modesto ha inoltre aggiunto: «Il nostro compito è quello di continuare a lavorare. Abbiamo affrontato una squadra di grande qualità, concedendo però due reti troppo facilmente. Questo ci deve far riflettere, perchè non è la prima volta che ci capita. Il cammino è ancora lungo e dobbiamo affrontare ogni gara come se fosse l’ultima»

Infine, il tecnico analizza l’importanza del piano mentale: «Anche mentalmente vanno via tante energie nervose, perchè ci giochiamo sempre molto. Sicuramente dovevamo essere più cattivi e cinici in avanti. Magari con quella conclusione, non sulla traversa, potevamo riaprirla»

 

