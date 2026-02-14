Modena-Carrarese, Calabro: «Soddisfatto della prestazione, sono mancati i gol»

In seguito al match tra Modena e Carrarese, vinto con il risultato di 2-0 da parte dei canarini, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei toscani, Antonio Calabro.

«Sono soddisfatto della prestazione odierna dei ragazzi – ha dichiarato il tecnico – hanno dato tutto sul rettangolo verde, contro una grande squadra come il Modena»

In seguito, Calabro ha analizzato la prestazione della sua squadra: «Siamo stati compatti, ci siamo sempre mossi bene, rispettando quanto preparato durante la settimana e abbiamo anche creato un buon numero di occasioni, anche se purtroppo non siamo riusciti a concretizzare quanto costruito»

Il tecnico ha poi spiegato i motivi del suo triplo cambio: «La tripla sostituzione al 55’ nasce dalla volontà di dare un’iniezione di freschezza alla squadra, e sono soddisfatto del loro ingresso poiché mi hanno dato delle ottime risposte, creando imprevedibilità e velocizzando il gioco»

E sul momento della squadra, non ha dubbi: «Sicuramente siamo in un periodo in cui non riusciamo a capitalizzare tutto ciò che creiamo, ma sarei più preoccupato se l’assenza di reti fosse dovuta alla mancanza di occasioni. Così invece, sono sicuro che riusciremo a sbloccarci, ritrovando la nostra strada verso i nostri obiettivi»

Infine, l’allenatore della Carrarese lancia uno sguardo alle prossime sfide: «Da domani torneremo alla nostra consueta settimana di lavoro per preparare nel migliore dei modi i prossimi impegni, dediti come sempre e senza alibi che riguardino arbitri o stanchezza»