Venezia, Stroppa dopo la vittoria sul Cesena: «Davanti vanno tutti forte, non dobbiamo mollare»

In seguito alla schiacciante vittoria per 4-0 ai danni del Cesena, ha analizzato il match in conferenza stampa l’allenatore del Venezia, Giovanni Stroppa, evidenziando come tutte le squadre al vertice della classifica stiano vivendo un buon momento di forma.

«Abbiamo fatto tutto bene – ha dichiarato il tecnico – i ragazzi mi sono piaciuti nella gestione della partita e quando siamo andati in vantaggio è stato tutto più facile».

Stroppa, ha inoltre aggiunto: «Ci sono state due parate di Stankovic molto importanti, ma il divario poteva essere molto più ampio. Oggi ho chiesto di non prendere gol, e deve essere il nostro modo di lavorare».

E sulla cleen shett: «Uscire senza subire gol questa sera mi fa molto più piacere di aver vinto con questo risultato. Noi dobbiamo guardare il nostro percorso, dipende tutto da noi, lì davanti vanno tutti forte e non dobbiamo mollare e il campionato finisce il 9 maggio».

Infine, il tecnico riserva i meritati elogi alla sua formazione, autrice di una grande prestazione: «Complimenti alla squadra, ho elogiato i ragazzi e spero che diamo seguito alle prestazioni fatte».