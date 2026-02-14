Seria A: l’Inter batte la Juventus nel finale, decide la rete di Zielinski. La classifica aggiornata
Vittoria in extremis per l’Inter, che batte la Juventus e si aggiudica il derby d’Italia. Match ricco di gol ed emozioni, che termina con il successo nerazzurro sul risultato di 3-2. Prestazione di carattere da parte della formazione di Christian Chivu, che riesce a portare a casa i tre punti.
Dopo un inizio di studio tra le due squadre, al 17′ a sbloccare il risultato sono i nerazzurri: Thuram serve Luis Henrique sulla destra, l’esterno prova il cross in area ma la palla viene nettamente da Cambiaso che spiazza Di Gregorio.
La Juventus reagisce, trovano nove minuti più tardi la rete del pareggio: Cross dal fondo di McKennie, David non riesce ad intercettarla, la palla finisce a Cambiaso che anticipa Luis Henrique e deposita in rete, riscattandosi dopo l’autogol.
Al 41′ arriva una clamorosa occasione per l’Inter, con Bastoni che calcia da sotto porta e colpisce entrambi i legni. Nel finale di tempo Kalulu lascia in 10 la Juventus, dopo esser stato espulso per somma di ammonizioni.
Nella ripresa i nerazzurri provano a sfruttare la superiorità numerica, rendendosi pericolosi dalle parti di Di Gregorio. Al 67′ ci prova con un gran tiro dal limite dell’area Calhanoglu, con l’estremo difensore bianconero che si supera evitando il gol.
Al 76′ trova la rete del momentaneo 2-1 la formazione di Christan Chivu: Cross pennellato di Dimarco, Esposito prende il tempo a Locatelli trovando l’incornata vincente.
Nonostante l’inferiorità numerica, i bianconeri non si rassegnano alla sconfitta, riuscendo a trovare all’ 83′ la rete del pareggio firmata da Manuel Locatelli. Nel finale arriva la rete del definitivo 3-2 nerazzurro, con Zielinski che infila Di Gregorio dal limite dell’area.
LA CLASSIFICA
Inter – 61
Milan – 53
Napoli – 49
Roma – 46
Juventus – 46
Atalanta – 42
Como – 41
Lazio – 33
Udinese – 32
Bologna – 30
Sassuolo – 29
Cagliari – 28
Torino – 27
Parma – 26
Genoa – 23
Cremonese – 23
Lecce – 21
Fiorentina – 21
Verona – 15
Pisa – 15