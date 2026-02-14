Palermo-Virtus Entella 3-0, rivivi il match in foto: emozioni, gol e festa al Barbera

Il Palermo supera la Virtus Entella per 3-0 e conquista il tredicesimo risultato utile consecutivo in campionato, confermandosi tra le protagoniste della Serie B. Una serata speciale al “Renzo Barbera”, impreziosita dai gol di Pohjanpalo, Ranocchia e Pierozzi e dall’entusiasmo dei tifosi rosanero sugli spalti.

Dalla rete lampo del bomber finlandese al raddoppio nato da palla inattiva, fino al sigillo che ha chiuso definitivamente i conti nella ripresa: ogni momento della sfida è stato accompagnato dalla spinta del pubblico, che ha trasformato lo stadio in un fortino ancora una volta decisivo.

Nella nostra fotogallery esclusiva riviviamo le azioni più importanti, le esultanze sotto la Curva Nord, l’abbraccio della squadra a fine partita e l’atmosfera di un Barbera carico di passione nonostante il maltempo.

Scorri le immagini e torna a emozionarti con i protagonisti della vittoria rosanero.