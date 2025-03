Serie A: il rigore di Pedro decide il match a ‘San Siro’, Milan-Lazio termina 1-2. La classifica aggiornata

Termina la sfida di Serie A tra Milan e Lazio. Parte forte il Milan: al 19′ occasione per Reijnders, che sull’assist di Leao non calcia benissimo da ottima posizione: Provedel mette in corner. La Lazio alza i giri del motore col passare dei minuti e la sblocca al 28′: Tiro di Marusic, respinta di Maignan, Zaccagni anticipa Jimenez e mette in rete. Il Milan cerca di creare altri presupposti, ma all’intervallo è sotto 0-1.

Nella ripresa, peggiora la situazione per il ‘diavolo’. Al 70′, infatti, Pavlovic viene espulso a causa di un intervenuto scomposto ai danni di Isaksen. I rossoneri spingono fino a trovare la via del gol con il colpo di testa di Chukweze all’85’. E’ una partita infinita, e al 90+6′ alla Lazio viene concesso un calcio di rigore poi trasformato da Pedro.

CLASSIFICA

Inter – 58

Napoli – 57

Atalanta – 55

Lazio – 50

Juventus – 49

Bologna – 47

Fiorentina – 45

Milan – 41

Roma – 40

Udinese – 39

Torino – 34

Genoa – 31

Como – 28

Verona – 26

Cagliari – 25

Lecce – 25

Parma – 23

Empoli – 22

Venezia – 18

Monza – 14