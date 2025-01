Serie A: Como trascinato dal solito Nico Paz, Atalanta sotto 1 a 0 all’intervallo

Si conclude sul risultato di 1 a 0 il primo tempo di Como-Atalanta, match della 22esima giornata di Serie A. Al Sinigagliagli uomini di mister Gasperini non hanno brillato in questi primi 45 minuti. Gara equilibrata e bloccata per mezz’ora, con i padroni di casa più vivaci e dinamici. La partita si sblocca al 31′ quando Fadera recupera un ottimo pallone dalla sinistra, serve Nico Paz al centro dell’area di rigore che calcia a botta sicura e non lasciando scampo a Carnesecchi.

