Viali presenta Reggiana-Palermo: «Servirà una gara totale e completa contro una squadra forte»

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Palermo, il tecnico della Reggiana, William Viali, è intervenuto in conferenza stampa:

«Domani vogliamo fare una grande prestazione. Stiamo dimostrando di avere importanti certezze perchè abbiamo un equilibrio e una quadratura, trovando anche delle consapevolezze. Se c’è qualcosa da dire su come il Palermo ha vinto le ultime due partite? Conta poco perchè alla fine hanno ottenuto i tre punti, e le squadre forti vincono le partite. Hanno probabilmente lavorato di più sulla mentalità e sull’equilibrio rispetto a quando hanno attraversato dei momenti di difficoltà. Adesso sanno stare meglio dentro le partite, anche in maniera sporca, e ciò rende tutto ancora più difficile. Domani non mi farò condizionare dai diffidati, schiererò la formazione migliore. Loro adesso giocano col 3-5-2 ma comunque stanno riproponendo certi aspetti tattici con interpreti diversi, meno offensivi, giocando con due esterni difensivi a tutta fascia, e magari questa quadratura gli ha permesso di giocare con più equilibrio. Quanto alle abilità dei singoli faccio fatica a elencarli tutti. Piuttosto, a prescindere dalle strategie sia nostre sia loro, potrebbe più preoccupare l’andamento della partita, in quanto loro hanno diversi elementi a disposizione di grande qualità. Servirà una gara totale e completa».