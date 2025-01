Serie B: Bari e Sudtirol avanti a Cesena e a Frosinone, gara in discesa per la Juve Stabia. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite delle ore 15 valide per la 23esima giornata di Serie B. Di seguito i risultati parziali:

CESENA-BARI 0-1 / Gara in discesa per i biancorossi. A segno Favilli al 23′ mentre, qualche minuto dopo, i bianconeri restano in dieci per via dell’espulsione di Calò.

COSENZA-CITTADELLA 0-1 / La formazione veneta chiude la prima frazione di gioco in vantaggio grazie all’autorete di Delle Mura.

FROSINONE-SUDTIROL 0-2 / Primi 45 minuti da incubo per la squadra di casa. La doppietta di Merkaj trascina al momento i biancorossi.

JUVE STABIA-CARRARESE 2-0 / Piscopo e Adorante mettono la firma sul doppio vantaggio dei campani, protagonisti di questo primo tempo.