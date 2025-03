“RESCISSIONE DEL CONTRATTO CON JANNIK SINNER”: l’annuncio arriva durante la squalifica per Doping | Il rapporto è finito

Svolta clamorosa per il futuro del ragazzo di San Candido, che rescinde il contratto proprio durante lo stop attuale per il caso doping.

Un mese e mezzo, qualcosa di meno, e poi Jannik Sinner sarà di nuovo in campo. La squalifica del ragazzo di San Candido scade il prossimo 4 maggio, data dalla quale potrà tornare in campo nei match ufficiali. Ed è proprio per questa ragione che la prima occasione nella quale il 23enne scenderà in campo sarà quella del torneo di Roma.

Un modo grandioso dunque per tornare in pista per lui. In casa, davanti ai suoi tifosi. Nel frattempo però il numero uno del Ranking ATP, che conserverà con tutta probabilità questa posizione fino al suo ritorno, si prepara anche alla chance di potersi anche allenare nei circuiti ufficiali a partire dal prossimo 13 aprile.

Ma proprio sul conto del tennista altoatesino, nelle scorse ore è arrivato un clamoroso annuncio che vede la rescissione di un contratto ben stipulato proprio dallo stesso. Una notizia da non credere, che arriva proprio durante la squalifica per doping, e che ha lasciato interdetti tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Sinner, arriva l’annuncio inatteso

Nelle scorse ore Jannik Sinner ha ufficializzato il cambio di rappresentante dopo ben cinque anni passati con StarWing Sports di Lawrence Frankopan. A curare i suoi interessi da ora in avanti sarà AVIMA Sports & Business Management, agenzia fondata da Alex Vittur, la quale aiuterà il nostro connazionale in tutte le decisioni di business.

Una scelta che come detto è stata annunciata dallo stesso Sinner sui propri account social, dove ci ha tenuto a fare i classici ringraziamenti. ”Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno supportato tantissimo, è un aspetto che per me sarà sempre importante. Vorrei ringraziarli per la loro dedizione dimostrata in tutti questi anni“. Queste le parole riportate da ubitennis.

Un addio commovente

Lo stesso Frankopan ci ha poi tenuto a ringraziare Sinner e a parlare della collaborazione, ma anche della separazione. Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni e riportate sempre da ubitennis.

”Considerati i miei impegni a lungo termine con StarWing Sports non ho potuto accettare l’offerta di lavorare esclusivamente per Avima, ma sono grato di aver avuto l’opportunità di collaborare con un talento come Jannik e orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Auguro a Jannik di ottenere grandi successi nei suoi impegni futuri”