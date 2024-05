Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Candela: «Raggiunta una finale meritata che cercavamo»

Il calciatore del Venezia, Candela ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” esprimendosi sulla vittoria contro il Palermo e la finale raggiunta.

Ecco le sue parole:

«Il primo gol, meglio tardi che mai, è stato emozionante segnare davanti ai tifosi. Al di là del gol l’importante è aver raggiunto una finale meritata che cercavamo. Catanzaro o Cremonese in finale? E’ difficile dare una preferenza, sono due squadre fortissime. Son diverse. La cremonese è molto compatta e ha giocato in A, forse è più pronta per una finale. Il Catanzaro è imprevedibile. Vandeputte? Sicuramente ha dimostrato tanto, è temibile, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Siamo una squadra compatta che ci crede e che può dare fastidio a tutti. Le affronteremo al massimo, abbiamo anche un giorno in più di riposo, domani stacchiamo la spina e poi la prepareremo come fatto col Palermo».