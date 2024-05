Il Palermo termina oggi il suo campionato dopo la sconfitta per 2-1 contro il Venezia in semifinale Playoff dicendo così addio al sogno serie A per quest’anno.

Sui social è arrivato anche il sostegno dell’ex capitano rosanero Fabrizio Miccoli che sulle proprie storie Instagram ha pubblicato una foto della curva rosanero con scritto “Sempre e Comunque”.