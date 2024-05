Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Mignani: «I ragazzi hanno lottato fino alla fine»

Michele Mignani ha parlato in mixed-zone al termine della gara persa contro il Venezia e quindi l’eliminazione ai playoff.

Ecco le sue parole:

«I ragazzi fino alla fine hanno combattuto e lottato per riprendere la partita, nella prima parte del primo tempo abbiamo sofferto la fisicità del Venezia, prendere gol al primo tiro in porta sicuramente non aiuta. Abbiamo sofferto nel primo tempo. Quando perdi due partite su due è anche giusto ammettere che il Venezia ha fatto più di te, è anche vero che sono state due partite diverse. All’andata meritavamo almeno il pareggio e oggi sarebbe stata un’altra partita. La prima partita è stata fatta bene abbiamo subito due grandi gol con due tiri pericolosi. Da dove si riparte? Credo sia ancora presto parlarne adesso, va assimilata questa sconfitta, fa cercato di capire l’andamento di quest’anno, bisogna sedersi e capire cosa è stato fatto bene e cosa no».