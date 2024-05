Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Brunori: «In campionato ci è mancato equilibrio, giocare qui non è semplice»

Matteo Brunori ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine della gara persa contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Cosa non ha funzionato in questa squadra? Sicuramente giocare a Palermo non è semplice, hai delle pressioni che responsabilizzano, a volte la piazza ti fa sentire veramente giocatore, in un attimo ti può “distruggere”. Sicuramente ci è mancato equilibrio e abbiamo avuto troppi alti e bassi e in B non te lo puoi permettere».