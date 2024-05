Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Brunori: «Orgoglioso dei miei compagni. La Serie A è in programma»

Matteo Brunori ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine della gara persa contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Sicuramente un dispiacere grande, ci tengo sempre ad aiutare la squadra con i gol, non tutte le gare sono facili. Abbiamo incontrato una squadra è più pronta di noi che ha dimostrato di meritarsela di più. Ci abbiamo creduto fino alla fine per provare a fare l’impresa, da capitano sono orgoglioso di tutti i miei compagni. Futuro in A? Lo percepiamo tutti, la forza della società di fare le cose, è in programma nel giro di qualche anno, la società vuole la A come tutto il popolo rosanero, c’è da aspettare, spero il meno possibile».