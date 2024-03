Segre: «Siamo uniti e compatti per superare le difficoltà»

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre è intervenuto nel corso di “Dazn Talks” toccando vari temi.

Ecco le sue parole:

«Facciamo allenamenti che ci fanno bene, dobbiamo caricare energie mentali e fisiche per approcciare al meglio alla gara di Pisa, stare uniti e compatti tutti insieme per superare queste piccole difficoltà che abbiamo incontrato nell’ultimo periodo. Come accade nel calcio e nella vita ci sono momenti belli e meno brillanti, siamo fatti per affrontare anche questi piccoli ostacoli che ci sono durante un’annata. Gli uomini forti e i giocatori forti si vedono in questi momenti che bisogna affrontare tutti insieme, essere concentrati per l’obiettivo finale».