Segre: «Palermo emozionante, i tifosi mi fanno sentire a casa»

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre è intervenuto nel corso di “Dazn Talks” toccando vari temi.

Ecco le sue parole:

«Carriera? Ho fatto tutto il settore giovanile al Milan, a 18 anni ho fatto la Primavera al Torino e lì ho iniziato a girare, ho fatto la C a Piacenza, in B al Venezia e li è iniziato il mio percorso in B facendo l’anno dopo il Chievo. A Torino ho assaggiato la serie A facendo dodici partite. Sono tornato in B alla Spal, poi Perugia e Palermo. Non avevo mai fatto un esperienza al sud sono molto contento, perché oltre a giocare in un club glorioso sono capitato in una città dove veramente splende il sole in tutti i momenti. Palermo è qualcosa di emozionante, lo ripeto sempre. Da quando sono arrivato il primo giorno mi hanno fatto sentire a casa mi hanno accolto come se fossi qui da anni. Mio impatto è stato bellissimo, ho segnato all’esordio e da li tutto in discesa. Veramente bello. Mi sono sempre fatto trovare pronto per un percorso bello in questa società».