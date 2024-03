Segre: «Nuovo ruolo mi piace. Gol di testa? Gioco in una squadra forte che mi aiuta e mi stimola»

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre è intervenuto nel corso di “Dazn Talks” toccando vari temi.

Ecco le sue parole:

«Gol di testa? Diciamo che come quest’anno non avevo mai segnato cosi bene di testa, gioco in una squadra veramente forte che mi aiuta e mi stimola a migliorare sempre. Sono momenti in cui un insieme di cose ti portano a segnare e realizzare questi gol. In allenamento mi alleno molto sotto tutti gli aspetti. Spero ne arrivino altri così. Rispetto all’anno scorso il mio ruolo è cambiato, mi trovavo più avanti rispetto alle azioni. Quest’anno costruendo più dal basso tocco più palloni e arrivo a seguire le azioni finalizzandole, in questo modo riesco a inserirmi meglio. Il mister mi ha trovato questo nuovo ruolo e mi sto trovando bene».

Sul video ironico apparso sui social: «Ha fatto ridere tutti. L’ho fatto con sorriso e filosofia dicendo al nostro social media manager: “se faccio il video e non segno più di testa me la prendo con te”. Per fortuna la partita dopo ho segnato ancora».

