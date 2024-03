Segre: «Laurea? Una base per il futuro, non sono l’unico a studiare in squadra»

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre è intervenuto nel corso di “Dazn Talks” toccando vari temi.

Ecco le sue parole:

«Laurea? Proseguo i miei percorsi anche attraverso lo studio, sono importanti soprattutto per quando finirò la carriera, ho messo una base per il futuro. Cosa voglio fare da grande? Domanda difficile, in questo momento cerco di fare qualcosa inerente al mio lavoro e a cosa posso fare in futuro, mi piace il marketing e il management. Cerco di aprire possibilità per il futuro, per essere concentrato sul lavoro che faccio ora ma allo stesso tempo approfondisco studi e fare del mio meglio. Studiare e giocare c’è stato difficile? Sono percorsi difficili che bisogna avere la testa per dare continuità e costanza al percorso di studio, però molto interessante perché scopri nuove materia e nuovi discorsi che servono nella vita per il futuro. Quest’anno anche altri miei compagni hanno intrapreso gli studi. Insieme studiamo anche inglese per migliorarlo, qualche intellettuale c’è in squadra. Materia preferita? Economia aziendale mi piaceva molto, il fare fatture e queste cose, ma era difficile».