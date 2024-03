Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il report della doppia seduta odierna.

Doppia seduta oggi al Palermo CFA per i rosanero. La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto al mattino un’attivazione e circuit training in palestra, mentre al pomeriggio un’attivazione e cambi di direzione, rondos, 1 vs 1 e 2 vs 2 e partite a campo ridotto.