Addio Juventus, anche il portiere è pronto a lasciare | ‘Tifosi non temete’: Già in tasca il nuovo numero 1

La rivoluzione totale in casa bianconera rischia di vedere anche un drastico cambio tra i pali, con un nuovo estremo difensore pronto a difendere la porta dell’Allianz Stadium nella prossima stagione.

La Juventus non vede l’ora di mandare in archivio la stagione attuale. I bianconeri infatti sembrano non riuscire proprio ad uscire fuori dalla spirale di risultati negativi di cui sono rimasti vittima negli ultimi mesi. A conferma di ciò è arrivato il recente pareggio in quel di Cagliari per 2-2, dove la squadra di Max Allegri era addirittura andata sotto di due reti.

In questo modo la Vecchia Signora ha fatto spazientire completamente l’ambiente, che dunque spera almeno di conquistare la Coppa Italia, unico obiettivo per cui si è ancora in lotta, visto che la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è cosa fatta ormai. Per il resto poi la piazza è già focalizzata al prossimo anno, dove spera di poter ottenere grandi risorse dal mercato.

Sul tema dei trasferimenti dunque ci saranno con tutta probabilità grandi manovre, sia in entrata che in uscita. A sorpresa poi anche tra i pali si cambierà parecchio. L’estremo difensore è infatti pronto ad andarsene da Torino. Ma a quanto pare i tifosi non dovranno disperarsi, visto che al suo posto è in arrivo un sostituto di grande spessore.

Addio alla Juve ad un passo

Secondo alcune recenti voci di mercato, il club bianconero sta valutando di cedere Mattia Perin nella prossima sessione estiva di calciomercato. L’ex estremo difensore del Genoa ha il contratto in scadenza a giugno del 2025, e per evitare di perderlo a parametro zero tra poco più di un anno la società è pronto a metterlo sul mercato.

Di sicuro gli estimatori nei suoi confronti non mancano, e, nel caso in cui alcuni di questi facessero sul serio, andrebbero a garantire una discreta entrata nelle casse juventine.

Due grandi nomi per il dopo Perin

In caso di addio dell’ex numero 1 del Genoa la Juventus dovrà necessariamente trovare un suo sostituto, che sia in grado di coprire le spalle a Szczesny e magari di prendere il suo posto tra qualche anno.

I nomi che in questo senso si stanno facendo maggiormente avanti al momento sono quelli di Alex Meret e Michele Di Gregorio. Per questi però resterà da capire se accetterebbero di non essere titolari, facendo da riserva al polacco.