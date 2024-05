Palermo-Sampdoria, sale la febbre. Già venduti 26 mila biglietti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla prevendita dei biglietti per Palermo-Sampdoria che procede spedita.

La partita di venerdì sera vedrà il Palermo affrontare la Sampdoria nel turno preliminare dei play-off per la promozione in Serie A, con un pubblico degno della massima serie. Il Renzo Barbera si preannuncia gremito grazie a una prevendita di biglietti che ha già superato i 26.000 tagliandi venduti, considerando anche i giorni di prelazione per gli abbonati.

La rivalità tra Palermo e Sampdoria risale al 2003, con numerosi incontri sia in Serie A che in Serie B, sempre caratterizzati da una grande partecipazione di pubblico. Anche in una stagione altalenante come quella del 2023/24, i tifosi rosanero hanno dimostrato un sostegno continuo, nonostante qualche malumore recente culminato con l’episodio delle maglie dopo la sconfitta contro lo Spezia. Tuttavia, la vittoria contro il Südtirol, che ha confermato il sesto posto in classifica per il Palermo, ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi.

La sfida di venerdì non sarà solo tra due squadre, ma anche tra due delle tifoserie più numerose della Serie B. La Sampdoria ha registrato 430.186 spettatori totali nelle 19 partite casalinghe della stagione, con una media di 22.641 tifosi per partita, leggermente superiore a quella del Palermo, che ha totalizzato 430.084 spettatori e una media di 22.636 a partita. Questi numeri testimoniano il forte seguito di entrambe le squadre e preannunciano un’atmosfera elettrizzante per l’importante match che determinerà chi proseguirà nella corsa verso la Serie A.