Geraldes: «Sampdoria costruita meglio del Palermo, ma l’ambiente può fare la differenza»

L’ex direttore sportivo dello Sporting Lisbona André Geraldes ha parlato ai microfoni di “TMW” intervistato da Alessio Alaimo esprimendosi in merito ai playoff di serie B.

Ecco le sue parole:

«La Sampdoria è un club con una grandissima storia, come il Palermo che ha tifosi molto calorosi. Penso che i blucerchiati siano costruiti in maniera migliore rispetto al Palermo, l’ambiente rosanero però può fare la differenza. In blucerchiato gioca Cristiano Piccini, l’ho avuto allo Sporting: di lui ho un bel ricordo, è un calciatore di livello. La B è stata molto interessante: Il Parma è un club storico, torna in A il Como. È stato un bel campionato»