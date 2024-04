Juve, follia totale: chiuse le porte in faccia al Manchester | Rifiutati 80 milioni

Il ds bianconero ha respinto in maniera secca la grande proposta proveniente dal club inglese, facendo così esplodere di gioia i tifosi.

Con una stagione che ormai sembra non avere quasi più nulla da dire, fatta eccezione per la Coppa Italia, dove la squadra è vicina all’approdo in finale, in casa juventina si è già cominciato a pensare al futuro. La società vuole rinforzare la rosa, in modo da renderla competitiva sui tanti fronti che verranno affrontati il prossimo anno, su tutti le nuove versioni di Champions League e Mondiale per Club.

Oltre a regalare nuovi innesti a Massimiliano Allegri o a chi per lui si siederà sulla panchina bianconera, la squadra torinese dovrà fare attenzione alla corte spietata delle principali big europee nei confronti dei top player delle Zebre. Sono tanti infatti i nomi in questo senso che rischiano di lasciare Torino, anche se al momento la Juve sembra resistere alla grande.

Stando alle recenti indiscrezioni di mercato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha rifiutato una proposta di ben 80 milioni di euro proveniente da Manchester. Una vera e propria follia dunque quella fatta dal dirigente bianconero, che ha quindi detto di no a del cash importante mantenendo la sua posizione e facendo gioire i tifosi.

La Vecchia Signora non molla

Il Manchester United ormai da tempo ha messo nel mirino Gleison Bremer, centrale difensivo bianconero che sta disputando una stagione a dir poco eccellente. Oltre al brasiliano però nelle ultime ore, stando ad alcune indiscrezioni, i Red Devils avrebbero iniziato a seguire da molto vicino anche Federico Chiesa.

Tralasciando il fatto che la Vecchia Signora sia restia al momento a lasciar partire i suoi due gioielli, specialmente l’ex Torino, ha fatto sapere agli inglesi che servirebbero almeno 100 milioni di euro per cedere entrambi. Una cifra di 80 milioni infatti verrebbe rifiutata seduta stante.

Tutto in bilico per i due bianconeri

Dunque al momento il futuro di entrambi sembra ancora tutto da decifrare, visto che qualora venissero sborsati i soldi richiesti i due andrebbero via da Torino. Non è da escludere poi una cessione separata per i due, specialmente per quanto riguarda l’attaccante.

L’esterno della nazionale azzurra infatti ha il contratto in scadenza tra poco più di un anno, e in caso di mancato rinnovo la società bianconera potrebbe metterlo sul mercato, evitando il rischio di perderlo a zero.