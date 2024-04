‘Abbiamo una grande chance’: Juventus, un asso della Premier in dirittura d’arrivo | La società ha voglia di sorprendere

Affarone a basso costo direttamente da Oltremanica per la Vecchia Signora, che sta per regalarsi un grande colpo in entrata per l’estate.

Manca ancora un po’ di tempo prima dell’apertura ufficiale della sessione di mercato estiva, ma le società sembrano già proiettate a lavorare sulle campagne acquisti che andranno a rafforzare le loro rose in vista del futuro. Uno dei club più attivi in questo senso sarà la Juventus, desiderosa di tornare a raggiungere i traguardi degli anni scorsi e consapevole che solo allestendo un organico importante ciò sarà possibile.

Prima di tutto infatti la Vecchia Signora vorrà competere per lo scudetto, sognato a lungo quest’anno ma sfumato a causa di una grandiosa annata dei rivali interisti. Da non dimenticare poi che i bianconeri torneranno a giocare la Champions League, che nella sua nuovissima versione vedrà ancora più partite per le squadre, e soprattutto prenderanno parte al Mondiale per Club, alla prima edizione nel suo formato a 32 squadre diventerà un vero e proprio grande torneo.

Ecco perché dunque sarà fondamentale per il club torinese rinforzarsi a dovere, e di conseguenza alcuni importanti profili stanno già iniziando a circolare ai piani alti della Continassa. Tra questi ce n’è uno di proprietà di una squadra di Premier League che potrebbe rivelarsi una grande occasione, sia in termini economici che tecnici. Vediamo di chi si tratta.

Il giocatore nel mirino bianconero

Secondo alcune fonti la Juventus è intenzionata a prendere Mason Greenwood dal Manchester United. Il 22enne inglese negli anni scorsi ha visto un brusco rallentamento della sua crescita a causa del caso di violenza in cui è rimasto coinvolto, ma adesso, superate le accuse, vuole tornare ad alti livelli.

Già in questa stagione l’ala destra ha giocato in prestito al Getafe, dove si è messo discretamente in mostra, facendo capire a tutti che le sue qualità non sono affatto svanite nel nulla.

Greenwood per superare la delusione Felipe Anderson

Fino a qualche giorno fa la Juventus sembrava aver ormai preso Felipe Anderson a parametro zero. Il brasiliano però ha deciso di tornare in patria, al Palmeiras, e lo stesso club verdeoro ha dato l’annuncio del suo arrivo previsto a fine stagione.

Dunque la Vecchia Signora si è rimessa di nuovo alla ricerca di un esterno offensivo per il prossimo anno, e la scelta sembra essere ricaduta proprio sul calciatore dei Red Devils.