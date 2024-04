Juve, altro che scintille sul mercato: il budget è di soli 20 milioni | Giuntoli costretto a pescare nei campionati minori

Il club bianconero non ha grande disponibilità economica per rafforzarsi, e il ds dovrà adattarsi con dei colpi low cost da leghe inferiori.

Da tanti, troppi mesi ormai si parla di un ritorno incredibile della Juventus sul mercato, pronta a spendere cifre ingenti per rafforzarsi e tornare ad essere competitiva come negli anni scorsi su tutti i fronti. Questa storia, ingigantita anche dall’arrivo in dirigenza di Cristiano Giuntoli dal Napoli, però sembra che si stia rinviando di volta in volta nelle ultime sessioni di trasferimenti.

La scorsa estate sono stati fatti tanti nomi di livello. Da Milinkovic Savic a Berardi, ma la campagna acquisti juventina si è conclusa solo con l’acquisto di Weah. Lo stesso poi è accaduto a gennaio, ma anche in questo caso non sono arrivati nomi di spessore alla Continassa. Dunque le speranze dei tifosi e di tutto l’ambiente si erano già rivolte a luglio prossimo, ma a quanto pare anche in questo caso non ci sarà alcun acquisto faraonico.

Secondo quanto fuoriesce dai piani alti della società torinese infatti la Vecchia Signora ha un budget piuttosto basso da investire, e non ci saranno scintille per quanto riguarda gli affari in entrata. Di conseguenza il direttore sportivo juventino sarà costretto ad arrangiarsi con profili di livello più basso che militano nei campionati minori. E proprio uno di questi infatti è già stato individuato dal dirigente.

Profilo intrigante ma poco conosciuto per la Juventus

Secondo alcune indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il club bianconero ha messo nel mirino Fotis Ioannidis, centravanti classe 2000 di proprietà del Panathinaikos, club greco in cui il 24enne si sta mettendo in evidenza nella stagione attuale.

Il calciatore piace molto al ds Cristiano Giuntoli, che ha intenzione di aprire i discorsi per lui con la società ellenica, la quale richiede circa 15 milioni di euro più eventuali bonus che porterebbero ad una spesa totale di 20. Un affare intrigante ed economico dunque per la Juventus, che però non entusiasma molto i tifosi, che si aspettavano ben altro.

Fitta concorrenza sul centravanti

L’attaccante greco, al netto del fatto che non sia un profilo molto conosciuto dai supporters, gode della stima di diversi club diversi dalla Juve, tra cui ce ne sono anche alcuni italiani, come Bologna e Lazio.

La società bianconera dunque dovrà anche guardarsi le spalle dalle avversarie per arrivare a Ioannidis, ma soprattutto, prima di affondare il colpo, dovrà liberargli un posto nel reparto avanzato.