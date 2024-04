Juve, Felipe Anderson sfumato ma niente panico: al suo posto uno ancora più forte | La piazza adesso sogna il tricolore

Dopo aver perso l’esterno offensivo brasiliano la Vecchia Signora non si è gettata in preda alla disperazione, ma ha già trovato il nome che andrà a rafforzare il pacchetto d’attacco al suo posto.

La Juventus sembrava ormai ad un passo da un grande acquisto a parametro zero. Le principali testate giornalistiche sportive negli ultimi tempi davano praticamente per fatto l’approdo di Felipe Anderson a Torino in estate dopo la scadenza del contratto con la Lazio. Un colpo che era dettato dalla volontà del ds Cristiano Giuntoli di prendersi un calciatore del genere.

Tuttavia nelle scorse ore qualcosa è cambiato in maniera improvvisa. Prima l’attaccante brasiliano ha apertamente annunciato il suo addio alla Capitale, e poco dopo il Palmeiras, club brasiliano, ha praticamente ufficializzato il suo arrivo al termine della stagione. A quanto pare quella del 31enne è stata una scelta di cuore. Il giocatore infatti è voluto tornare in patria, anche a causa della recente nascita del figlio.

Di conseguenza la Vecchia Signora, che già pregustava l’arrivo di un rinforzo importante, è rimasta praticamente con un pugno di mosche in mano, ma la dirigenza non si è data per vinta, ed ha spostato subito la propria attenzione su un altro grande nome per rafforzare le corsie offensive in estate, che se vogliamo è ancora più forte del calciatore laziale e sta facendo già sognare in grande la tifoseria juventina.

Il nuovo esterno sul taccuino di Giuntoli

Sfumata completamente ormai la pista che porta a Felipe Anderson, la Juventus si è fiondata subito su una nuova ala, e il nome in questione è di quelli molto ghiotti. Si tratta di Nico Gonzalez.

L’esterno offensivo della Fiorentina sembra infatti non contentissimo della sua situazione in maglia Viola, tanto che ultimamente il tecnico Vincenzo Italiano lo sta relegando spesso in panchina. Per questo motivo dunque il 26enne in estate potrebbe cambiare aria, e i bianconeri sono molto vigili sulla sua situazione.

Nuovo scippo della Juve alla Fiorentina?

Nel corso degli anni diverse volte la Juventus ha privato il club gigliato dei suoi migliori giocatori. Gli ultimi esempi in ordine cronologico (Vlahovic, Chiesa, Bernardeschi) ne sono la prova tangibile. Adesso i bianconeri vorrebbero riproporre uno sgarbo simile ai rivali.

Questa volta però non sarà semplice, sia per la durata del contratto dell’argentino, che scade nel 2028, e sia per la volontà della società di Rocco Commisso di non vendere il proprio top player ai nemici di sempre.