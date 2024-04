Rinnovo? Se resta lui ve lo scordate | Baraonda in casa Juventus: siamo a un passo dall’addio

Il top player sembra ormai aver preso una decisione importante sul suo futuro e sulla possibile estensione del suo contratto, che a quanto pare non ci sarà, apprestandosi così a lasciare la squadra.

In attesa di capire quale piazzamento otterrà la squadra in campionato e se si raggiungerà la finale di Coppa Italia, la Juventus sta cominciando a muovere qualche tassello in vista del futuro.

Qualcosa infatti comincia a muoversi sul mercato, sia in entrata, dove si cercherà di prendere dei rinforzi di spessore, che in uscita, dove alcuni esuberi sono pronti a fare le valigie.

Oltre a questi però nelle ultime ore è sembrato che anche un top player della rosa bianconera sia pronto ad andarsene. La permanenza di un altro importante profilo a Torino infatti spingerebbe il big a non rinnovare e chiedere la cessione.

Separazione vicina in casa bianconera

La situazione riguardante Federico Chiesa è una delle più spinose dalle parti della Continassa. L’esterno offensivo infatti ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025, e al momento non è previsto ancora alcun incontro per trattare un possibile rinnovo. E’ probabile che nelle prossime settimane si muova qualcosa in qualche direzione. Senza un rinnovo infatti il calciatore verrebbe messo sul mercato, in modo che la società riesca a ricavare qualcosa dalla sua cessione e non lo perda a zero tra appena un anno.

Di sicuro la trattativa sul prolungamento del suo contratto non sarà cosa facile, ma c’è un tassello che rischia di renderla praticamente impossibile, ovvero la permanenza di Max Allegri sulla panchina juventina. L’ex attaccante della Fiorentina infatti sembra in rotta di collisione con il suo tecnico, come dimostrato anche dalle sue recenti parole catturate in seguito al cambio nel derby pareggiato con il Torino. Dopo la sostituzione dal labiale si è visto che Chiesa avrebbe detto ”Sono sempre il primo cambio”, facendo trapelare così un certo malcontento sulla sua situazione attuale.

Chiesa, con Allegri in panchina sarà addio

Dunque possiamo dire tranquillamente che qualora il tecnico livornese rimanesse sotto la Mole, le chance per Federico Chiesa di lasciare la Juventus aumenterebbero a dismisura.

Al contrario invece l’arrivo di un nuovo allenatore alla Vecchia Signora potrebbe fargli cambiare idea, dando nuovo entusiasmo al giocatore e magari convincendolo anche a prolungare il proprio contratto con la società bianconera e sposare a pieno il progetto.