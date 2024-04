Giuntoli lo riabbraccia, ma alla Juve: scambio clamoroso in Bundesliga a costo zero | I tifosi hanno già dimenticato Bremer

Clamorosa operazione di mercato in vista per la Vecchia Signora, utile a sostituire il difensore centrale brasiliano con una vecchia conoscenza del nostro campionato.

Il mercato lascia sempre aperte diverse opzioni nel futuro dei calciatori e delle squadre. La Juventus ad esempio, nonostante abbia intenzione di tornare a competere per la conquista dello scudetto e anche per quella della Champions League, rischia di dover dire addio ad alcuni top player. Il primo nome su questa lista è quello di Gleison Bremer.

Il centrale brasiliano si è dimostrato in questa stagione uno dei migliori in giro per l’Europa, tanto da attirare le attenzioni di diversi club importanti. Su tutti al momento sembra esserci il Manchester United, che come ogni estate vuole spendere cifre enormi per tornare competitivo, e questa volta tra i tasselli da inserire in rosa c’è proprio l’ex calciatore del Torino.

Se all’inizio queste voci avevano terrorizzato i tifosi juventini, impauriti di perdere il proprio baluardo difensivo, adesso questi sembrano non avere alcun tipo di problema nel vedere partire il verdeoro, visto che è stato già individuato il nome del sostituto, che piace molto alla piazza. Si tratta di un calciatore che al momento milita in Bundesliga, e che il ds Cristiano Giuntoli pare intenzionato a portare sotto la Mole grazie ad uno scambio secco tra lui ed un bianconero.

Sostituto di lusso per Bremer

In caso di addio del calciatore della nazionale brasiliana, la Juventus sembra aver messo gli occhi su Kim Min Jae. Il sudcoreano ex Napoli al momento è in forza al Bayern Monaco, che proprio la scorsa estate lo ha acquistato dagli azzurri per 50 mln di euro.

Il 27enne però in Baviera non sta rendendo alla grande, tanto da aver perso già il posto da titolare in favore degli altri compagni di reparto. Per questa ragione dunque si è iniziato a parlare di una sua cessione a giugno, e l’opzione bianconera potrebbe essere davvero concreta.

Una pedina importante per arrivare a Kim

Il Bayern non potrà svalutare granché il cartellino del suo difensore, rendendo così difficile il suo trasferimento alla Juve. Tuttavia un’idea sta venendo in mente alle due società per facilitare le cose.

Visto che ai bavaresi piace non poco Federico Chiesa, si sta ragionando di imbastire uno scambio alla pari tra l’ex calciatore napoletano e l’attaccante bianconero.