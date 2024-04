Juve, da top player a flop: addio deciso in estate | Il calciatore lascia tra mille rimpianti

Partenza da Torino già decisa per lui, arrivato tra mille aspettative e che invece se ne andrà quasi tra i mugugni della piazza, la quale non è mai riuscita vederlo fare la differenza.

La Juventus spera di chiudere questa stagione nel migliore dei modi. Dopo che il sogno scudetto è svanito, adesso sarà importante per la Vecchia Signora innanzitutto ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che è stata messa un po’ a rischio dopo gli ultimi risultati non proprio eccezionali ottenuti dalla squadra. Allo stesso modo però i ragazzi di Max Allegri vogliono vincere la Coppa Italia, che permetterebbe di alzare un trofeo dopo alcuni anni di astinenza.

Dopo questa annata un po’ di transizione dunque l’obiettivo futuro della società è quello di tornare ad essere altamente competitivi sia in patria che in Europa, e in vista del prossimo anno il club bianconero si rinforzerà parecchio per rendere possibile tutto ciò. Come al solito però il mercato non viene fatto solo in entrata, ma anche in uscita.

E’ proprio sul tema cessioni infatti che qualcosa di grosso ha iniziato a muoversi. Un calciatore juventino, arrivato quasi come un top player sotto la Mole ma che si è rivelato un flop, è ormai ad un passo dal lasciare Torino tra mille rimpianti e con buona pace dei tifosi, che non possono disperarsi più di tanto per il suo addio.

Fine della storia annunciata per il giocatore

Nella scorsa sessione di trasferimenti invernale, per far fronte ai tanti problemi presenti nel reparto mediano, la Juventus ha preso Carlos Alcaraz come rinforzo.

Il giovane argentino, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Southampton, sembrava dover essere la soluzione a tutti i problemi juventini in mediana, ma la realtà si è rivelata ben diversa. Presentato quasi come un top player, il 21enne non è mai riuscito ad incidere in questi primi mesi in bianconero, e per questo motivo a giugno tornerà in Inghilterra.

Niente riscatto per Alcaraz

Viste le prestazioni scialbe e prive di ogni segno lasciate dal giocatore argentino, al momento pare impossibile che il club torinese investa su di lui i 50 milioni di euro pattuiti per il riscatto con gli inglesi.

E’ probabile invece che il ds Cristiano Giuntoli provi ad abbassare le pretese per acquistarlo ad un prezzo più basso, ma è comunque importante che Alcaraz faccia vedere qualcosa in questo finale di campionato.