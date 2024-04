Se lo lasciano scappare per sempre: tifosi della Juve in rivolta | Gravissimo errore di mercato

Duro attacco dei supporters bianconeri nei confronti della società, che in questo modo sta facendo un grande sbaglio per quanto riguarda i trasferimenti, scatenando così la rabbia della piazza.

La Juventus vuole chiudere questa stagione nel migliore dei modi. L’obiettivo del club torinese infatti è quello di raggiungere prima di tutto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, cosa che solo con un suicidio calcistico sembra poter sfuggire alla Vecchia Signora, e poi di provare a riportare a casa un trofeo dopo alcuni anni. Le semifinali di Coppa Italia raggiunte spronano la squadra a provare a vincere il titolo.

Una volta conclusasi questa annata però sarà tempo di pensare al futuro, anche se ai piani alti della Continassa i discorsi sul prossimo anno sono già cominciati. La dirigenza si è messa in moto per capire come andare a strutturare la rosa, e tenendo conto sempre della solita filosofia riguardante i giovani e la riduzione dei costi, opererà sul mercato in questo senso.

Tra le tante scelte fatte già dal club bianconero però ce n’è una che sta facendo discutere parecchio i tifosi, che si sono inferociti parecchio in quanto ritengono questo un gravissimo errore di calciomercato. Il calciatore infatti sembra essere ormai sfuggito per sempre alla Vecchia Signora, che quindi non potrà contare sulle sue prestazioni il prossimo anno.

Il calciatore sfuggito alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus nei giorni scorsi ha offerto un rinnovo di contratto al ribasso per Weston McKennie nonostante la grande stagione che ha disputato fino ad oggi. Il centrocampista texano però ha rifiutato la proposta, mettendo così in forte dubbio il suo futuro sotto la Mole.

Dopo che questa rivelazione è stata resa pubblica però alcuni tifosi juventini hanno contestato questa scelta fatta da parte della società. Uno di questi ad esempio ha scritto sul proprio profilo Twitter: ”McKennie è l’unico centrocampista della Juve valido e loro se lo lasciano scappare tenendo Locatelli”.

Futuro lontano da Torino per lo statunitense

Il 25enne ha un contratto con la Vecchia Signora fino al giugno del 2025, e, in caso di mancato rinnovo, cosa che pare sempre più probabile visto il rifiuto della prima offerta da parte del calciatore, verrà messo sul mercato.

A quel punto la società bianconera proverà ad incassare più soldi possibili dalla sua cessione, al netto del fatto che ad un solo anno dalla scadenza non potrà avere grosse pretese.