Bandecchi: «Guida non è un pezzo di me***, tifosi Ternana si diano una calmata»

L’ex patron della Ternana, Stefano Bandecchi, ha parlato ai microfoni di “Tele Galileo”, parlando delle Fere e del presidente Guida.

Ecco le sue parole:

«La tifoseria deve imparare a essere più rispettosa nei confronti di un presidente che ci ha messo i soldi. Hanno pubblicato da tutte le parti che ci sono 8 milioni e mezzo di ingaggio, in più ci sono anche i soldi dello staff. Vorrei ricordare a tutti che il buon Guida ha mandato a casa Lucarelli, ma gli ha pagato due anni di stipendio a un milione e quattro, e Leone a cui sta versando ancora 720mila euro. In più ci sono i calciatori che ancora vengono pagati come Donnarumma. La tifoseria della Ternana si deve dare una calmata, Guida non è un pezzo di m***a, morto di fame. Ce li mettessero loro i soldi che ci mette Guida».