Pedullà: “Sampdoria, ipotesi Accardi come direttore sportivo”

La Sampdoria, guidata da Andrea Pirlo, è attualmente focalizzata sul concludere la stagione regolare in vista dei playoff, ma nel frattempo si guarda anche al futuro e alla possibile riorganizzazione del club. Secondo le informazioni riportate da Alfredo Pedullà, il nome del palermitano Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell’Empoli, è tra quelli che la società blucerchiata sta considerando per il ruolo di direttore sportivo.

Accardi ha una lunga storia con l’Empoli, avendo militato nel club toscano sia come calciatore che come dirigente. Questo legame profondo con l’Empoli potrebbe giocare un ruolo nella sua valutazione come possibile nuovo direttore sportivo della Sampdoria. La sua esperienza e conoscenza del calcio italiano lo rendono un candidato interessante per il ruolo, e il club blucerchiato potrebbe fare progressi significativi nelle prossime settimane.

La decisione finale potrebbe essere presa al termine della stagione, quando la Sampdoria avrà una visione più chiara sul proprio futuro in termini di risultati sportivi. Accardi è uno dei preferiti per questo ruolo, e gli sviluppi potrebbero avvenire dopo i playoff.