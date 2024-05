Sudtirol-Palermo, paura a Bolzano: in fiamme stabilimento Alpitronic, chiuso spazio aereo

Un incendio ha devastato lo stabilimento dell’Alpitronic, leader mondiale nelle colonne di ricarica per auto elettriche, a Bolzano. L’incendio è scoppiato intorno alle 9:15 di oggi nella zona artigianale dei Piani, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. La situazione è critica e ha comportato l’evacuazione di una scuola superiore vicina.

Lo stabilimento dell’Alpitronic si trova in via di Mezzo ai Piani, Bolzano. L’incendio è scoppiato in una zona dello stabilimento in ristrutturazione. L’incendio si è rapidamente esteso a tutto lo stabilimento. Un’enorme colonna di fumo si è alzata sulla città. Lo spazio aereo sopra Bolzano è stato chiuso come misura precauzionale.

Una scuola superiore nelle vicinanze è stata evacuata. Il Comune ha diffuso un comunicato per rassicurare la popolazione: La situazione è sotto controllo. La precauzione principale è tenere porte e finestre chiuse e spegnere i sistemi di ventilazione e condizionamento.

I vigili del fuoco stanno combattendo contro il rogo con difficoltà. Stanno posando tubi verso l’Isarco per pompare acqua dal fiume e spegnere l’incendio.

Implicazioni sulla Partita tra Südtirol e Palermo:

Venerdì, il Palermo sarà impegnato al Druso di Bolzano per l’ultima partita di campionato contro il Südtirol. Nonostante l’incendio, la partita dovrebbe svolgersi regolarmente, ma si attendono aggiornamenti dalle autorità locali e dalla Lega di Serie B. La situazione è ancora in evoluzione, ma è rassicurante che, al momento, non ci siano feriti o vittime. Le autorità locali stanno monitorando attentamente l’incendio e le operazioni di spegnimento sono in corso.