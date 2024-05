777 Partners, agitazione in casa Standard Liegi: stipendi di aprile non pagati. Sanzioni in arrivo?

Lo Standard Liegi non sta passando giorni sereni e tranquilli. Secondo “Hln.be” il club belga – gestito da 777 Partners non è ancora riuscito a pagare gli stipendi del mese di aprile, a testimonianza di una situazione finanziaria molto allarmante. Non è sicuro che la società riesca a pagare gli stipendi da qui a fine stagione ed è anche possibile che arrivi un nuovo ban in merito alla prossima sessione di calciomercato riguardante.

In questi giorni circolano voci secondo cui la società di investimenti americana, proprietaria dello Standard e anche del Genoa, è coinvolta in numerose cause legali negli Stati Uniti. Inoltre, entro fine aprile, all’ex presidente Bruno Venanzi e agli ex investitori doveva esser saldata la seconda rata, ma i circa 8.5 milioni di euro non si sono ancora visti. I giocatori e lo staff vivono momentaneamente nell’assoluta incertezza e non si esclude la possibilità che la holding possa vendere il club belga.