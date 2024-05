Spezia-Venezia, Gytkjaer: «La pressione è tutta sul Como»

Venerdì sera il Venezia giocherà in casa dello Spezia in occasione dell’ultima giornata di Serie B. I veneti possono ancora sperare nella promozione diretta in caso di una vittoria al Picco legata ad un passo falso del Como. Presso la sala stampa di Ca’ Venezia, è intervenuto davanti l’attaccante Christian Gytkjaer, rilasciando le seguenti parole:

«Viviamo questa settimana con serenità e tranquillità, non abbiamo niente da perdere e siamo pronti. Mantenere un certo equilibrio in momenti importanti come questo è fondamentale, bisogna prepararsi come si è fatto durante tutta la stagione e lavorare nello stesso modo che ci ha portato ad avere un’occasione come questa. Due anni fa con il Monza abbiamo sbagliato l’ultima partita contro il Perugia che avrebbe potuto darci la promozione diretta quindi conosco la pressione che può avere il Como in questo momento, noi dobbiamo essere bravi a pensare alla nostra partita e a vincere, poi si vedrà perché sono cose che non possiamo controllare e non possiamo sprecare energie in questo. Alla fine dell’anno le gambe forse girano un po’ meno e quindi ora entra in gioco la testa che è un aspetto fondamentale e fa la differenza.

In ogni stagione e per tutte le squadre ci sono dei rimpianti, ma in Serie B è molto difficile fare una stagione perfetta senza mai perdere punti. Tutte le squadre sono molto brave e molto fastidiose, quindi dobbiamo solo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto fin qui, che per il Venezia è un risultato storico, ma chiaramente tutti sogniamo in grande. Siamo andati oltre le aspettative, ma nel calcio non c’è mai tempo per pensare a queste cose, bisogna concentrarsi solo sulla prossima partita. Mi aspetto una partita dura, lo Spezia ha bisogno di punti, però siamo pronti ad affrontare questa sfida. Non possiamo perdere la concentrazione sulla nostra partita, dobbiamo andare in campo e pensare a vincere. Abbiamo una chance per sfruttare tutto il grande lavoro che è stato fatto quest’anno, andiamo avanti senza paura»