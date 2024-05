Catanzaro, l’ex Banelli avverte il Palermo: «La squadra di Vivarini può vincere i playoff»

Il Catanzaro, ormai certo del quinto posto in classifica, si prepara ad affrontare la Sampdoria in occasione dell’ultima giornata di Serie B. I blucerchiati vorranno vincere per provare a sorpassare il Palermo, in casa del Sudtirol. Gli uomini di Pirlo devono stare attenti alle proprie spalle, col Brescia pronto a sfruttare un possibile passo falso della squadra ligure. L’ottava in classifica affronterebbe la squadra di Vincenzo Vivarini ai playoff.

Ai microfoni de “La Gazzetta del Sud” Adriano Banelli, ex giocatore del Catanzaro, ha elogiato la formazione giallorossa rilasciando le seguenti parole:

«Secondo me i playoff li può vincere, ha dimostrato di giocarsela con tutti, soprattutto con quelle al vertice. Il gioco è il vero punto di forza, Vivarini ha dato organizzazione a una squadra che, con il possesso palla, mette in difficoltà chiunque. E comunque non scherzano neanche i giocatori: Iemmello è sempre un pericolo per gli avversari quando sta bene, il centrocampo è assortito e completo, la difesa per me era già buona prima che arrivasse la ciliegina Antonini, lo è adesso a maggior ragione».