Sampdoria, Manfredi: «Il progetto dura 3-5 anni. Non c’è fretta di cambiare le cose»

Il Presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, ha rilasciato un’intervista a Cityam.com. Il numero uno blucerchiato ha parlato dei progetti futuri del club, dichiarando le seguenti parole:

“L’industria del calcio è costruita in modo tale che spesso i proprietari hanno difficoltà con il flusso di cassa e quindi spesso offre opportunità sul mercato. Quando è saltata fuori l’ipotesi Sampdoria abbiamo pensato che fosse un’ottima risorsa da possedere per via della comunità importante che la segue. Quest’anno abbiamo venduto 18mila abbonamenti, una cifra superiore alla media delle squadre in Serie A. Il nostro progetto dura almeno tre-cinque anni quindi non abbiamo fretta di cambiare le cose, ma la sensazione è di potercela fare. La nostra priorità, oltre ai risultati sportivi, è garantire futuro a questo club e siamo consapevoli di poter fare di più, oltre a vendere biglietti e magliette, con la nostra comunità, i nostri sponsor e il nostro stadio. Come abbiamo fatto a Leeds vogliamo comprare lo stadio qui a Genova con l’obiettivo di migliorarlo in modo da creare più valore. Pirlo? Non è stato difficile convincerlo a salire a bordo, è fondamentale per il nostro percorso e ha portato molta stabilità ed equilibrio a una squadra che non ne aveva mai avuto. Avere qualcuno come lui con cui lavorare ogni giorno è davvero una grande risorsa»