Salernitana: settimana chiave per la cessione del club. La situazione

Nelle ultime settimane è arrivata l’aritmetica retrocessione in Serie B della Salernitana. I granata proveranno ad onorare le ultime tre giornate di campionato (rispettivamente contro Juventus, Verona e Milan) per non eguagliare un record negativo: il club campano occupa la 20esima posizione della classifica a quota 15 punti, 3 in meno di quelli realizzati dal Pescara nella stagione 2016-17.

La Salernitana si prepara dunque a godersi gli ultimi giorni nella massima serie iniziando, nel frattempo, a programmare la prossima stagione in cadetteria. Il primo nodo da sciogliere riguarda il futuro societario. Secondo quanto appreso da Calcioweb.eu in settimana ci dovrebbero essere importanti novità in merito alla cessione del club. Le intenzioni del numero uno granata, Danilo Iervolino, non sono ancora ben note ma una trattativa è considerata nella fase calda e una decisione definitiva potrebbe arrivare entro venerdì. L’identikit del soggetto interessato non è stato ancora svelato.