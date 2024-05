Como-Cosenza, Roberts: «Occasione per entrare nella storia»

Cresce l’attesa a Como per l’ultima giornata di campionato: la sfida interna contro il Cosenza mette in palio la promozione diretta in Serie A. Ai lariani serve una vittoria per raggiungere il traguardo, altrimenti dovranno sperare in un passo falso del Venezia in casa dello Spezia, coinvolto nella lotta salvezza.

A due giorni dal match contro i calabresi, Osian Roberts ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Siamo tornati ad allenarci ieri, i giocatori sono in una buona forma, mentalmente e fisicamente. Questo è il momento di sfruttare il vantaggio che abbiamo. Sapevamo che saremmo arrivati a giocarci tutto all’ultima giornata, sappiamo che siamo di fronte ad un’occasione ghiotta per entrare nella storia. Avremo tutti a disposizione, Cutrone e Iovine compresi. Da quando i rossoblu hanno cambiato allenatore hanno svoltato, sono in un buon momento. Penso siano imbattuti da sei partite, dovremo fare moltissima attenzione. Hanno uno dei capocannonieri del campionato, possono giocare sia a cinque che a quattro in difesa. Tuttavia, come sempre, dobbiamo pensare a noi stessi per fare una partita all’altezza. Oltre a noi in campo ci sarà il dodicesimo uomo, che ovviamente sono i tifosi. A Modena ci sono mancati, siamo sicuri che venerdì ci daranno una grande mano. Pressione? Noi vogliamo giocare con pressione tutte le settimane. Dobbiamo fare in modo di cogliere questa opportunità, la partita di venerdì ci può portare in Serie A. Le aspettative sono molto alte su di noi, in questo senso dobbiamo guardare a venerdì come un’occasione, non capita spesso di giocare partite del genere. Vogliamo entrare nella storia di questo meraviglioso club, si lavora tutta la vita per questo tipo di incontri».