Lecco, Malgrati: «Di questa stagione salvo anche la vittoria a Palermo»

Il tecnico del Lecco, Andrea Malgrati, ha parlato ai microfoni de “Il Giorno” per commentare la retrocessione in Serie C:

«Cosa salvo di questa stagione? L’importante esperienza di cimentarsi in una categoria come la B ma anche importanti vittorie come quella a Palermo e in casa con il Parma. Questo rimarrà per sempre, insieme alla disponibilità dei ragazzi nei miei confronti: non è poco considerato che alcuni avevano fatto la Champions. Ho detto che ero tornato perché per me era una vetrina, un’occasione. La retrocessione è molto amara ma egoisticamente il mio bilancio è molto positivo: gli unici punti veri sono stati fatti da noi. Ho fatto un’esperienza che mi servirà nel futuro. A Lecco ho passato sei anni eccezionali in una piazza importante con tifosi attaccatissimi. Ho ancora un altro anno di contratto e vedremo. A giugno intanto farò il corso Uefa A per poter allenare tra i prof».