Padova, Rabito: «Nel 2022 il Palermo era favorito ai playoff. Ritorno di Oddo scelta giusta»

Ai microfoni de “Il Corriere del Veneto” l’ex attaccante del Padova, Andrea Rabito, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sui biancoscudati, i quali si giocheranno la promozione in Serie B tramite i playoff:

«Settantasette punti sono tanti, ma ancora una volta il Padova ha trovato chi ha saputo fare meglio, stavolta il Mantova. Adesso ci sono ancora i playoff: la squadra deve dimenticare assolutamente le due finali perse e concentrarsi sul presente. Il Padova ha avuto sicuramente le sue buone ragioni se ha deciso di esonerare Torrente, anche se nessuno può mettere in discussione l’ottimo lavoro fatto per gran parte della stagione.

Nelle ultime settimane il Padova sembrava aver perso un po’ di spensieratezza: per questo non sono rimasto sorpreso della scelta di esonerare Torrente, e Oddo mi sembra un’ottima scelta. Conosceva già l’ambiente, sa cosa vuole la piazza e sa capirne gli umori: perse la finale col Palermo, è vero, ma in quel caso tutti avevano dato i rosanero come favoriti. Anche lui avrà una grande sete di rivincita. Capire chi la spunterà ai playoff è un quiz: tra le favorite dico Vicenza, Padova, Benevento e Avellino, queste mi sembrano le più accreditate, ma tutto può succedere in questo mini torneo».