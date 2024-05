Foggia, Canonico lascia il club: «Senza alternative metterò la società in liquidazione»

Nelle ultime ore Nicola Canonico ha comunicato di abbandonare il progetto del Foggia. Il 4 giugno sarà il termine ultimo per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C, ma al momento in casa rossonera si vive nell’incertezza più totale. Il presidente del club pugliese ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Foggia Tv:

«Con le istituzioni ci incontreremo nei prossimi giorni. A Foggia ho fatto e garantito il calcio per tre anni, siamo giunti ad un millimetro dalla Serie B; avrò commesso anche tanti errori, ma le offese e la violenza non hanno sopportazione. Ho chiuso con il Foggia: se non ci sarà alternativa, metterò la società in liquidazione. Ogni giorno che passa è un giorno in meno per il Foggia».