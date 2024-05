Mignani presenta Sudtirol-Palermo: «Diffidati? Non possiamo permetterci di non farli giocare»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima gara di campionato, quella in trasferta contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Di Mariano e Vasic non ci saranno a Bolzano. Dobbiamo essere bravi a gestire i diffidati ma non possiamo permetterci di non farli giocare. La partita di venerdì per noi è importante e ci deve permettere di mantenere la situazione in classifica. Il Sudtirol è una squadra forte, ha cambiato allenatore ed è una squadra che si difende bene con tanti giocatori e gioca anche bene a calcio. Trova soluzioni anche per offendere e non sarà facile affrontarli, anche se non hanno tante cose da giocarci. Per il gol subito al 92’ è arrivata da una respinta corta e non siamo usciti in tempo per rimpallare il tiro. L’Ascoli ha giocato il tutto per tutto. Quando piove piove sempre sul bagnato e qualsiasi cosa succeda non abbiamo nemmeno la fortuna che la palla potesse andare sul palo come successo a noi poco prima. Non è una giustificazione ma dobbiamo riuscire a sovvertire questo momento»